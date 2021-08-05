﻿ И. Курочкина завоевала серебряную медаль Олимпийских игр. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

И. Курочкина завоевала серебряную медаль Олимпийских игр

05.08.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Третья медаль белорусов на Олимпиаде в Токио! Очередную награду Игр нашей команде принесла Ирина Курочкина, и это серебро!

Белоруска дошла до финала в борьбе в весовой категории до 57 килограммов. В решающей схватке наша атлетка спорила за золото с олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро, хозяйкой Игр, трехкратной чемпионкой мира Рисако Каваи. Несмотря на итоговый счет 5:0 в пользу японки, поединок получился упорным - Курочкина пыталась навязать борьбу именитой сопернице, но все же завершила соревнования с серебром, и это также большое достижение для дебютантки Олимпиады! С серебряной наградой и ярким выступлением на Олимпиаде нашу спортсменку поздравил Президент Александр Лукашенко. "Спасибо тебе и твоим наставникам от всех болельщиков за это серебро и позитивные эмоции!", - говорится в Telegram. Сама спортсменка после схватки не смогла сдержать слез.

Ирина Курочкина - серебряный призер Олимпийских игр - 2020 по вольной борьбе

Ирина Курочкина уже сделала свой "олимпийский выбор" - речь о проекте Президентского спортивного клуба. Серебряный призер Игр в Токио решила поддержать Могилевский областной комплексный центр олимпийского резерва - именно туда отправляются 15 тысяч белорусских рублей от Президентского спортивного клуба. Напомним, Ирина была стипендиаткой клуба в 2016-м году.

Олимпиада-2020: борьба

Завтра, напомним, Беларусь уже гарантировала себе минимум одну медаль: Магомедхабиб Кадимагомедов вышел в финал турнира по вольной борьбе в весовой категории до 74-х килограммов. Это значит, что борец обеспечил как минимум серебряную награду Игр в Токио! В 1/8 финала белорус одержал верх над кубинцем Жендри Гарзоном, а в следующем раунде и вовсе выбил одного из фаворитов в этом весе, американца Кайла Дейка, не оставив тому шансов - 11:0. В полуфинале же справился с итальянцем Франком Чамизо - 9:7 и в решающей схватке завтра сойдется с Заурбеком Сидаковым из России.


Читайте также:



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Третья медаль белорусов на Олимпиаде в Токио! Очередную награду Игр нашей команде принесла Ирина Курочкина, и это серебро! Белоруска дошла до финала в борьбе в...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Президент НОК поздравил Ирину Курочкину с завоеванием серебряной медали на Играх в Токио
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by