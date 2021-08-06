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На Олимпийских играх в Токио сегодня будут разыграны 23 комплекта наград

06.08.2021 06:43 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Участники XXXII летних Олимпийских игр сегодня разыграют 23 комплекта наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в копилке белорусов появится как минимум одна медаль - в золотом финале весовой категории 74 кг белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов сразится с российским спортсменом Заурбеком Седаковым. В женской борьбе в весовой категории 53 кг Ванесса Колодинская поспорит за бронзовую медаль. Белоруски Анастасия Прокопенко и Ольга Силкина завершат индивидуальные состязания по современному пятиборью. В мужских соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км выступит Дмитрий Дюбин, а на старт дистанции протяженностью 20 км у женщин выйдут Анна Терлюкевич, Виктория Ращупкина и Анастасия Раровская.

Без участия белорусов призеры Олимпиады определятся в турнирах по пляжному волейболу, футболу, боксу, трековым велогонкам, скалолазанию, хоккею на траве, карате, настольному теннису, вольной борьбе.

В индивидуальных предварительных соревнованиях по художественной гимнастике выступят Анастасия Салос и Алина Горносько. Белорусские экипажи примут участие в квалификационных заездах в турнире по гребле на байдарках и каноэ. Соперником борца вольного стиля Александра Гуштына в 1/8 финала весовой категории 97 кг будет кубинский спортсмен Рейнерис Салас.-0-

 
 
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Сегодня в копилке белорусов появится как минимум одна медаль - в золотом финале весовой категории 74 кг белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов сразится с...
 
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