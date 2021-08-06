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Национальный олимпийский комитет прокомментировал решение МОК по белорусским тренерам

06.08.2021 10:17 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Национальный олимпийский комитет выступил с официальным заявлением по поводу решения дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета, касающегося белорусских тренеров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

В нем говорится, что 5 августа дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета приняла решение о лишении аккредитации на Играх ХХХII Олимпиады в Токио тренеров белорусской команды по легкой атлетике Юрия Моисевича и Артура Шумака. В заявлении МОК отмечается, что это временные меры. На данный момент продолжается процесс разбирательства по текущей ситуации.

Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь подтверждает данную информацию, и в ближайшее время тренеры вернутся в Минск. Вместе с тем они оставляют за собой право обжаловать данное решение.

В свою очередь НОК Беларуси по-прежнему открыт для продолжения диалога и находится в тесном сотрудничестве с МОК для выяснения всех обстоятельств принятого решения. НОК Беларуси в полной мере отстаивает и будет далее защищать интересы всех белорусских атлетов и тренеров от любых форм дискриминации при наличии таковых.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В нем говорится, что 5 августа дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета приняла решение о лишении аккредитации на Играх ХХХII Олимпиады в...
 
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