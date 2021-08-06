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Кубинский боксер Хулио ла Крус стал олимпийским чемпионом в весе до 91 кг

06.08.2021 11:43 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. На олимпийском ринге в столице Японии сегодня разыгран один комплект медалей боксерского турнира, передает корреспондент БЕЛТА.

В финальном бою весовой категории до 91 кг кубинский боксер Хулио ла Крус выиграл у российского спортсмена Муслима Гаджимагомедова с полным преимуществом - 5:0. Обладателями бронзы в этом весе стали Дэвид Ньика из Новой Зеландии и бразилец Абнер Тейшейра. На пути к бронзе новозеландский боксер победил в четвертьфинале белорусского атлета Владислава Смягликова.

Боксерский турнир токийской Олимпиады завершится 8 августа. Его участникам осталось определить обладателей восьми комплектов наград - по четыре у мужчин и женщин.-0-

 
 
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Боксерский турнир токийской Олимпиады завершится 8 августа. Его участникам осталось определить обладателей восьми комплектов наград - по четыре у мужчин и женщин.
 
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