Кубинский боксер Хулио ла Крус стал олимпийским чемпионом в весе до 91 кг

Источник материала: БелТА

6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. На олимпийском ринге в столице Японии сегодня разыгран один комплект медалей боксерского турнира, передает корреспондент БЕЛТА.

В финальном бою весовой категории до 91 кг кубинский боксер Хулио ла Крус выиграл у российского спортсмена Муслима Гаджимагомедова с полным преимуществом - 5:0. Обладателями бронзы в этом весе стали Дэвид Ньика из Новой Зеландии и бразилец Абнер Тейшейра. На пути к бронзе новозеландский боксер победил в четвертьфинале белорусского атлета Владислава Смягликова.

Боксерский турнир токийской Олимпиады завершится 8 августа. Его участникам осталось определить обладателей восьми комплектов наград - по четыре у мужчин и женщин.-0-