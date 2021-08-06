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Лионель Месси официально покинул футбольный клуб "Барселона"

06.08.2021 11:43 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый клуб пятого августа выпустил официальное заявление, в котором говорится, что футболист Лионель Месси покинул состав команды, об этом сообщает ТАСС.

Шестикратный обладатель "Золотого мяча" договорился с "Барселоной" и намеревался уже подписать новый контракт, однако между сторонами возникли финансовые и структурные препятствия. В первую очередь это связано с зарплатой главной звезды и капитана Лионеля Месси.

Причиной всему регламент чемпионата Испании, согласно которому на фоне пандемии был введен потолок зарплат. Доходы клуба сократились, что привело к неспособности "Барселоны" обеспечить необходимые объемы расходов, которые должны зависеть от заработка. Из-за этих трудностей Лионель Месси и красно-гранатовые не смогли подписать новый контракт, а предыдущий у футболиста истек 30 июня.

В сезоне-2019/2020 "Барселона" тратила на зарплаты €671 млн, а теперь руководству необходимо сократить эту расходную часть до €383 млн, чтобы вписаться в обозначенный выше потолок зарплат. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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Шестикратный обладатель "Золотого мяча" договорился с "Барселоной" и намеревался уже подписать новый контракт, однако между сторонами возникли финансовые и...
 
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