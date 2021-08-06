Алина Горносько и Анастасия Салос вышли в финал олимпийского турнира по художественной гимнастике

Источник материала: БелТА

6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские спортсменки вышли в финал индивидуального многоборья в соревнованиях по художественной гимнастике, передает корреспондент БЕЛТА.

По итогам выступлений в квалификации Алина Горносько набрала 99,250 балла и заняла 4-е место. Сразу вслед за ней расположилась Анастасия Салос, у которой 99,150 балла. Впереди российские сестры-близнецы Дина Аверина (106,300) и Арина Аверина (106,175), а также израильтянка Линой Ашрам (103,100). Финальная стадия с участием десяти лучших гимнасток пройдет завтра.

В японской столице также будут разыграны олимпийские медали в групповых упражнениях, которые состоятся 8 августа.-0-





Анастасия Салос. Фото из архива