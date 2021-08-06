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А. Горносько и А. Салос вышли в финал олимпийского турнира по художественной гимнастике

06.08.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Наши спортсмены продолжают сражаться за медали. С минуты на минуту болеем за наших борцов.  Магомедхабиб Кадимагомедов поспорит за золото Олимпиады, за бронзу сразится Ванесса Колодинская.  

Алина Горносько и Анастасия Салос уже порадовали нас - представительницы художественной гимнастики сегодня разыграли десять путевок в финал многоборья, белоруски вышли в решающую стадию соревнований с четвертого и пятого мест соответственно.

Абсолютно все белорусские экипажи вышли в полуфинал соревнований гребцов. Продолжат борьбу за медали и женская каноэ-двойка на дистанции 500 метров в составе Дарины Пикулевой и Надежды Макарченко, и женская байдарка-четверка - наши бронзовые призеры Олимпиады в Рио в составе Марины Литвинчук, Ольги Худенко, Маргариты Махневой и Надежды Попок. Поборются за финал в аналогичной дисциплине и наши парни. Старты завтра утром.


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Наши спортсмены продолжают сражаться за медали. С минуты на минуту болеем за наших борцов.  Магомедхабиб Кадимагомедов поспорит за золото Олимпиады, за бронзу...
 
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