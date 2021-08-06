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Японка Маю Мукаида выиграла олимпийское золото в женской борьбе

06.08.2021 16:33 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Японка Маю Мукаида выиграла олимпийское золото в женской борьбе в весовой категории 53 кг, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающей схватке спортсменка, представляющая хозяев Олимпиады, одержала волевую победу над обидчицей Ванессы Колодинской в полуфинале китаянкой Цяньюй Пан, которая выигрывала у соперницы 4:0. Однако Маю Мукаида собралась и, проведя серию приемов, заработала олимпийское золото, завершив схватку со счетом 5:4.

Помимо белоруски Ванессы Колодинской бронзу выиграла монголка Болортуяа Бат-Очирин.-0-

 
 
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В решающей схватке спортсменка, представляющая хозяев Олимпиады, одержала волевую победу над обидчицей Ванессы Колодинской в полуфинале китаянкой Цяньюй Пан,...
 
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