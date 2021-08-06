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Олимпийский призер Кадимагомедов: очень рад, что завоевал медаль для Беларуси
06.08.2021 16:33 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Серебряный призер Олимпиады в Токио
"Интересно было побороться против таких звезд мировой вольной борьбы, как Кайл Дейк и Франк Чамизо. И уж тем более у них выиграть. Сейчас надо просмотреть, что было не так в финале, и поработать над ошибками. Звание олимпийского чемпиона для меня - вершина в спорте. Впереди Игры в Париже, будем стараться", - отметил серебряный призер.-0-
Фото Оксаны Манчук
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"Интересно было побороться против таких звезд мировой вольной борьбы, как Кайл Дейк и Франк Чамизо. И уж тем более у них выиграть. Сейчас надо просмотреть, что было...
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