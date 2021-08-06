Олимпийский призер Кадимагомедов: очень рад, что завоевал медаль для Беларуси

Источник материала: БелТА

6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Серебряный призер Олимпиады в Токио Магомедхабиб Кадимагомедов в беседе с журналистами сказал, что очень рад завоевать награду для Беларуси, однако его мечтой остается звание олимпийского чемпиона и к следующим Играм он постарается подготовиться еще лучше, передает корреспондент БЕЛТА

"Интересно было побороться против таких звезд мировой вольной борьбы, как Кайл Дейк и Франк Чамизо. И уж тем более у них выиграть. Сейчас надо просмотреть, что было не так в финале, и поработать над ошибками. Звание олимпийского чемпиона для меня - вершина в спорте. Впереди Игры в Париже, будем стараться", - отметил серебряный призер.-0-





































Фото Оксаны Манчук