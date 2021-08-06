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Джошуа Чептегеи выиграл олимпийское золото в беге на 5000 м

06.08.2021 16:33 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Угандийский спортсмен Джошуа Чептегеи стал олимпийским чемпионом в беге на 5000 м, передает корреспондент БЕЛТА.

В финальном забеге он показал результат 12 мин. 58,15 сек. Время обладателя серебряной медали представителя Канады Мохаммеда Ахмеда - 12 мин. 58,51 сек., третьим финишировал американский бегун Пол Челимо - 12 мин. 59,05 сек.

В решающем забеге женщин на дистанции 400 м золото завоевала представительница Багамских островов Шона Миллер-Уйбо - 46,36 сек. Серебро в активе доминиканской бегуньи Марилейди Паулино (49,20 сек.), бронзовую награду выиграла шестикратная олимпийская чемпионка американская спортсменка Эллисон Феликс (49,46 сек.).-0-

 
 
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В финальном забеге он показал результат 12 мин. 58,15 сек.
 
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