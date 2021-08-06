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Колодинская: рада стоять на олимпийском пьедестале, он для меня долгожданный

06.08.2021 17:47 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на некоторое разочарование после проигранного полуфинала, радость от бронзовой награды очень велика, отметила Ванесса Колодинская журналистам после выигранной схватки за бронзу, передает корреспондент БЕЛТА.

"После проигранного полуфинала было очень грустно от того, что на какое-то мгновение потеряла концентрацию и большую часть вчерашнего дня посвятила осознанию того, что случилось. Тем не менее, я рада стоять на этом пьедестале. Он для меня долгожданный. Много работала для того, чтобы выиграть эту медаль. Хотя, конечно, нотка разочарования присутствует. Ведь была близка к более высокому результату", - сказала Ванесса Колодинская.-0-

 
 
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"После проигранного полуфинала было очень грустно от того, что на какое-то мгновение потеряла концентрацию и большую часть вчерашнего дня посвятила осознанию...
 
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