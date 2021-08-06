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Колодинская: рада стоять на олимпийском пьедестале, он для меня долгожданный
06.08.2021 17:47 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на некоторое разочарование после проигранного полуфинала, радость от бронзовой награды очень велика, отметила
"После проигранного полуфинала было очень грустно от того, что на какое-то мгновение потеряла концентрацию и большую часть вчерашнего дня посвятила осознанию того, что случилось. Тем не менее, я рада стоять на этом пьедестале. Он для меня долгожданный. Много работала для того, чтобы выиграть эту медаль. Хотя, конечно, нотка разочарования присутствует. Ведь была близка к более высокому результату", - сказала Ванесса Колодинская.-0-
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"После проигранного полуфинала было очень грустно от того, что на какое-то мгновение потеряла концентрацию и большую часть вчерашнего дня посвятила осознанию...
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