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Пятнадцатый день Олимпиады: пять медалей в копилке сборной Беларуси

06.08.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Белорусская олимпийская сборная порадовала болельщиков еще двумя медалями - серебром и бронзой! Белорусский борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов - серебряный призер Олимпийских игр.

В финале (в весовой категории до 74 кг) белорус встречался с представителем России Заурбеком Седаковым. Магомедхабиб сдерживал напор оппонента вплоть до конца первой половины боя, но второй отрезок схватки не получился у белоруса, и россиянин вырвал победу.

С серебряной наградой олимпийского призера поздравил Президент Александр Лукашенко:

"В Токио тебе достался непростой жребий, но ты уверенно справился с сильными соперниками. Прекрасную форму и волю к победе показал и в финальном поединке. Убежден, что в твоей карьере будет еще много ярких выступлений и громких побед", - говорится в поздравлении.

И сразу после завоевания награды Магомедхабиб Кадимагомедов сделал свой олимпийский выбор в рамках одноименного проекта Президентского спортивного клуба. Серебряный призер Игр в Токио поддержал гродненскую СДЮШОР "Обухово". Туда отправятся 15 тысяч белорусских рублей. Эти финансовые средства, напомним, могут быть направлены на улучшение материально-технической базы учебного заведения либо на участие юных спортсменов в соревнованиях.

И еще одна победа. Ванесса Колодинская сегодня завоевала бронзу. В категории до 53 кг в женских соревнованиях по борьбе в схватке за пьедестал белоруска сломила сопротивление американки Джакарры Винчестер - 4:0.

Пятнадцатый день Олимпиады: пять медалей в копилке сборной Беларуси

Президент Александр Лукашенко также поздравил нашу спортсменку с олимпийской наградой:

"В жесткой конкуренции тебе удалось покорить этот высокий пьедестал. Твое выступление - несомненный успех, а блестящая победа в поединке за бронзу - яркое свидетельство таланта. Особые слова благодарности тренерам и всей национальной команде по вольной борьбе. Вы высоко пронесли флаг Республики Беларусь на главном спортивном форуме планеты. Спасибо вам за труд, выдержку и достойный результат", - говорится в поздравительной телеграмме.


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Белорусская олимпийская сборная порадовала болельщиков еще двумя медалями - серебром и бронзой! Белорусский борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов -...
 
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