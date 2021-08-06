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ФОТОФАКТ: "Динамо"-БГУФК разгромило "Минск" и завоевало женский Кубок Беларуси
06.08.2021 22:27 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки "Динамо"-БГУФК разгромили "Минск" и завоевали женский Кубок Беларуси.-0-
Фото Сергея Шелега
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Футболистки "Динамо"-БГУФК разгромили "Минск" и завоевали женский Кубок Беларуси.
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