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В предпоследний день Олимпиады будут разыграны 34 комплекта наград

07.08.2021 06:43 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. В предпоследний день XXXII летних Олимпийских игр в японской столице будет разыграно рекордное количество наград - 34, передает корреспондент БЕЛТА.

В финале мужских состязаний по метанию копья за олимпийские медали будут сражаться белорусы Алексей Котковец и Павел Мелешко. В финале личного многоборья по художественной гимнастике выступят Анастасия Салос и Алина Горносько. Бегуньи Ольга Мазуренок и Нина Савина преодолеют марафонскую дистанцию. В полуфиналах выступят белорусские экипаж гребцов на байдарках и каноэ. Илья Полозков попытается завоевать место на олимпийском пьедестале в мужском индивидуальном турнире по современному пятиборью.

Без участия белорусских спортсменов чемпионы и призеры токийских Игр определятся в соревнованиях по гольфу, пляжному волейболу, баскетболу, боксу, прыжкам в воду, водному поло, велотреку, карате, бейсболу, конному спорту, синхронному плаванию, вольной борьбе, футболу, волейболу и гандболу.-0-

 
 
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Белорусские спортсмены поборются за медали в метании копья, художественной гимнастике, беге, пятиборье, а также гребле на байдарках и каноэ.
 
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