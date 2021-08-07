Женская байдарка-четверка выиграла серебро на дистанции 500 м в финале ОИ

Источник материала: БелТА

7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Женская байдарка-четверка заняла второе место в финальном заезде олимпийсой регаты на дистанции 500 м, передает корреспондент БЕЛТА.

Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Попок всю дистанцию держались в лидерской группе и прошли итоговую гонку Игр в столице Японии за 1 мин. 36,073 сек. Опередить белорусский квартет смогли лишь титулованные венгерки во главе с Данутой Козак - 1 мин. 35,073 сек.

Бронзовая медаль у польской дружины -1 мин. 36,445 сек.

Это шестая награда белорусской олимпийской команды на Играх в Токио.-0-

Фото Андрея Покумейко























