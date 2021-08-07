Литвинчук: для завоевания медали проделан титанический труд

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7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Говоря о завоевании олимпийского серебра , спортсменка Марина Литвинчук отметила, что за наградой кроется титанический труд, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если сравнивать медали в Рио и Токио - разница ощутимая. В Бразилии - третьи, в Японии - вторые. Между этими двумя стартами прошло целых пять лет. Всеми проделан титанический труд. А до Парижа уже не так и далеко. Кто знает, может и удастся подняться еще на одну ступеньку. Мы стараемся, стараются наши тренеры, даже дети в спортшколах поддерживают. Все ради вас, болельщики!" - подчеркнула титулованная спортсменка.-0-