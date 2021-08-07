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Американская гольфистка Корда выиграла золото на Олимпиаде в Токио
07.08.2021 10:47 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Американская гольфистка Нелли Корда выиграла золото на Олимпиаде в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.
Серебро на счету японки Моне Инаме. Бронзу на свой счет записала Лидия Ко из Новой Зеландии.-0-
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Серебро на счету японки Моне Инаме. Бронзу на свой счет записала Лидия Ко из Новой Зеландии.
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