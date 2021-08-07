Американские баскетболистки в четвертый раз подряд выиграли Олимпиаду

Источник материала: БелТА

7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной США в четвертый раз подряд стали олимпийскими чемпионами, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финальном поединке за золотые медали американцы обыграли баскетболистов Франции в разницей в пять очков - 87:82. Только в самом начале решающей встречи французы несколько раз выходили вперед, а потом американцы взяли игру под свой контроль и завоевали золото. Эти соперники встречались на групповом этапе и тогда французы одержали сенсационную викторию над заокеанскими звездами - 83:76. Позже в матче за бронзовые награды сыграют баскетболисты Словении и Австралии.

Также сегодня определится бронзовый медалист на женском турнире - в игре за 3-е место встретятся нынешние чемпионки Старого Света сербки и обладательницы континентального серебра француженки. В недавнем финале чемпионата Европы сборная Сербии выиграла у своих сегодняшних соперниц с результатом 63:54. Завтра в поединке за олимпийское золото сыграют команды США и Японии.-0-