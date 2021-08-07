Серебряный призер Махнева: мы давно не соревновались вместе на байдарке-четверке, но все получилось

Источник материала: БелТА

7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Начиная с предварительных заездов белорусский экипаж женской байдарки-четверки держал ситуацию под контролем и отдал все силы для завоевания серебряной медали Олимпиады, рассказала журналистам Маргарита Махнева, подводя итоги успешного для белорусского экипажа заезда , передает корреспондент БЕЛТА.

"С предварительного заезда у нас была цель прочувствовать себя. Мы давно не соревновались вместе, девочки гонялись в двойках. После предварительных и утешительных заездов все было отлично. Финал прошли так, как мы умеем. Каждая на своем номере отдала все силы. Если сравнивать с медальной гонкой в Рио, то там мы бились за бронзу. Сейчас же все было по-другому. Надо уметь справляться с эмоциями. Не могу сказать за остальных девочек, но я была максимально спокойна и сконцентрирована. Понимала, что мне нужно загрести эту лодку как всегда хорошо и даже лучше", - рассказала Маргарита Махнева.-0-