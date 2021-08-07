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Серебряный призер Махнева: мы давно не соревновались вместе на байдарке-четверке, но все получилось

07.08.2021 10:47 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Начиная с предварительных заездов белорусский экипаж женской байдарки-четверки держал ситуацию под контролем и отдал все силы для завоевания серебряной медали Олимпиады, рассказала журналистам Маргарита Махнева, подводя итоги успешного для белорусского экипажа заезда, передает корреспондент БЕЛТА.

"С предварительного заезда у нас была цель прочувствовать себя. Мы давно не соревновались вместе, девочки гонялись в двойках. После предварительных и утешительных заездов все было отлично. Финал прошли так, как мы умеем. Каждая на своем номере отдала все силы. Если сравнивать с медальной гонкой в Рио, то там мы бились за бронзу. Сейчас же все было по-другому. Надо уметь справляться с эмоциями. Не могу сказать за остальных девочек, но я была максимально спокойна и сконцентрирована. Понимала, что мне нужно загрести эту лодку как всегда хорошо и даже лучше", - рассказала Маргарита Махнева.-0-

 
 
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"Не могу сказать за остальных девочек, но я была максимально спокойна и сконцентрирована. Понимала, что мне нужно загрести эту лодку как всегда хорошо и даже лучше",...
 
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