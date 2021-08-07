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Болгарка Крастева первенствовала на олимпийском турнире по боксу
07.08.2021 12:01 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Болгарская спортсменка Стойка Крастева праздновала победу на олимпийском турнире по боксу в весе 51 кг, передает корреспондент БЕЛТА.
В финале болгарка победила Бьюс Наз Чакироглу из Турции со счетом 5:0.
Ранее в данном весе бронзовые награды турнира выиграли японка Цукуми Намики и Хсяо-Вень Хуан из китайского Тайваня.-0-
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В финале болгарка победила Бьюс Наз Чакироглу из Турции со счетом 5:0.
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