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Турчанка Сурменели выиграла олимпийское золото в женском боксе
07.08.2021 12:01 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Турчанка Бусеназ Сурменели, выступающая в весовой категории 69 кг, выиграла олимпийское золото в боксе, передает корреспондент БЕЛТА.
В решающей стадии соревнований она победила китаянку Гу Хун.
Бронзовые медали в данном весе завоевали индийка Ловлина Боргохайн и американка Ошае Джонс.-0-
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В решающей стадии соревнований она победила китаянку Гу Хун.
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