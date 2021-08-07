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Бразилец Соуза стал олимпийским чемпионом по боксу категории 75 кг

07.08.2021 12:01 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Бразильский спортсмен Эберт Соуза (75 кг) выиграл Олимпиаду в состязаниях по боксу, передает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке он нокаутировал украинского атлета Александра Хижняка, уступая ему по итогам двух раундов.

Бронзовые награды у россиянина Андрея Замкового и Юмира Марсиаля из Филиппин. -0-

 
 
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В решающем поединке он нокаутировал украинского атлета Александра Хижняка, уступая ему по итогам двух раундов.
 
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