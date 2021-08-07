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Бразилец Соуза стал олимпийским чемпионом по боксу категории 75 кг
07.08.2021 12:01 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Бразильский спортсмен Эберт Соуза (75 кг) выиграл Олимпиаду в состязаниях по боксу, передает корреспондент БЕЛТА.
В решающем поединке он нокаутировал украинского атлета Александра Хижняка, уступая ему по итогам двух раундов.
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В решающем поединке он нокаутировал украинского атлета Александра Хижняка, уступая ему по итогам двух раундов.
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