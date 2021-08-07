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Японец Такуто Отогуро выиграл золотую медаль ОИ в турнире по вольной борьбе
07.08.2021 14:57 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Японец Такуто Отогуро (65 кг) завоевал золотую медаль Олимпийских игр в турнире по вольной борьбе, передает корреспондент БЕЛТА.
В финальном поединке он был сильнее спортсмена из Азербайджана Хаджи Алиева - 5:4.
Россиянин Гаджимурад Рашидов и индиец Баджранг Баджранг стали бронзовыми медалистами состязаний. -0-
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В финальном поединке он был сильнее спортсмена из Азербайджана Хаджи Алиева - 5:4.
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