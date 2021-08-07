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Горносько: медаль - это труд всей нашей команды

07.08.2021 14:57 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Досадная ошибка не стала препятствием на пути к пьедесталу и усилия многих специалистов, помогавших Алине Горносько готовиться к главным стартам четырехлетия, не пропали даром. Она собралась и смогла набрать необходимое количество баллов для попадания в число призеров Олимпиады, передает корреспондент БЕЛТА.

Алина Горносько отметила, что в целом сначала была расстроена, что допустила ошибку.

"Не знала результатов других гимнасток, ни за чем не следила. Думала, что все. Даже четвертой могу не стать. Однако тренеры меня остановили и сказали подождать. Соперница ошиблась и мне надо получить около 20 баллов. Я не поверила, но затем получила оценку и увидела, что нахожусь на втором месте, а за мной выступает только одна гимнастка.

Это невероятный, необычный и очень эмоциональный день в моей карьере! Я призер Олимпийских игр! Однако еще есть куда расти, надо уже готовиться далее и до Парижа-2024 устранить все недочеты.

Мы завоевали медаль, потому что это труд всей нашей команды. Благодарю всех за поддержку, за работу. Будем продолжать тренировки и радовать поклонников нашего вида спорта", - сказала Алина Горносько.-0-

 
 
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"Не знала результатов других гимнасток, ни за чем не следила. Думала, что все. Даже четвертой могу не стать. Однако тренеры меня остановили и сказали подождать....
 
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