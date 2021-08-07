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Белорус Илья Полозков занял 17-е место на олимпийском турнире пятиборцев

07.08.2021 14:57 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Илья Полозков не смог включиться в борьбу за призовые места и занял лишь 17-е место в олимпийском турнире по современному пятиборью, передает корреспондент БЕЛТА.

После соревнований по фехтованию, плаванию, конкуру и комбинации бег - стрельба представитель Беларуси набрал 1419 очков. Обладателем золотой награды стал британский пятиборец Джозеф Чунг, установивший новый олимпийский рекорд - 1482 балла. Серебро выиграл египетский спортсмен Ахмед Эль-Генди (1477), бронзовая медаль досталась представителю Республики Корея Чон Ун Тэ (1470).

Вчера в женском турнире белорусские спортсменки выступили неудачно - Анастасия Прокопенко заняла 8-е место, а Ольга Силкина оказалась на 18-й строке итогового протокола.-0-

 
 
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После соревнований по фехтованию, плаванию, конкуру и комбинации бег - стрельба представитель Беларуси набрал 1419 очков.
 
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