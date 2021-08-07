ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

16-й день Олимпиады: у белорусов 7 медалей

07.08.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В эти минуты следим за выступлением легкоатлетов. Сразу два белоруса сражаются за медали в метании копья. Павел Мелешко и Алексей Котковец пробились в финал в этой дисциплине. Для обоих это первая Олимпиада в карьере. Мелешко уже завершил соревнования на 10 месте, Котковец же пробился в восьмерку сильнейших и по-прежнему может рассчитывать на пьедестал. Переживаем за Алексея, прямую трансляцию с олимпийского стадиона в Токио ведет телеканал "Беларусь 5".


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эти минуты следим за выступлением легкоатлетов. Сразу два белоруса сражаются за медали в метании копья. Павел Мелешко и Алексей Котковец пробились в финал в этой...
 
Новости дня
Новости спорта
 
А. Горносько - бронзовый призер Олимпийских игр - 2020 по художественной гимнастике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by