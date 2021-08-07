16-й день Олимпиады: у белорусов 7 медалей

Источник материала: БT

В эти минуты следим за выступлением легкоатлетов. Сразу два белоруса сражаются за медали в метании копья. Павел Мелешко и Алексей Котковец пробились в финал в этой дисциплине. Для обоих это первая Олимпиада в карьере. Мелешко уже завершил соревнования на 10 месте, Котковец же пробился в восьмерку сильнейших и по-прежнему может рассчитывать на пьедестал. Переживаем за Алексея, прямую трансляцию с олимпийского стадиона в Токио ведет телеканал " Беларусь 5 ".





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