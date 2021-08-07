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А. Горносько - бронзовый призер Олимпийских игр - 2020 по художественной гимнастике

07.08.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Еще одну медаль - бронзовую - приносит нашей стране Алина Горносько в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике.

Юная белоруска, которая 9 августа отпразднует двадцатилетие, перед заключительным упражнением с лентой располагалась в шаге от пьедестала. Но в итоге сумела превзойти результат титулованной россиянки Арины Авериной на 0,6 балла. Выше белоруски расположились Дина Аверина - она вторая, что явно расстроило спортсменку. Золото сенсационно взяла представительница Израиля Линой Ашрам.


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Еще одну медаль - бронзовую - приносит нашей стране Алина Горносько в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Юная белоруска, которая 9 августа...
 
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