А. Горносько - бронзовый призер Олимпийских игр - 2020 по художественной гимнастике

Источник материала: БT

Еще одну медаль - бронзовую - приносит нашей стране Алина Горносько в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике.

Юная белоруска, которая 9 августа отпразднует двадцатилетие, перед заключительным упражнением с лентой располагалась в шаге от пьедестала. Но в итоге сумела превзойти результат титулованной россиянки Арины Авериной на 0,6 балла. Выше белоруски расположились Дина Аверина - она вторая, что явно расстроило спортсменку. Золото сенсационно взяла представительница Израиля Линой Ашрам.





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