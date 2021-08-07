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Гандболисты Франции в третий раз стали олимпийскими чемпионами

07.08.2021 16:55 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Франции в третий раз стали олимпийскими чемпионами, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финальном матче французы обыграли датчан с результатом 25:23. До этого французские гандболисты были лучшими в Пекине-2008 и Лондоне-2012. Пять лет назад на Играх в Рио эти же команды играли в финале и тогда успеха добились датчане, выигравшие с результатом 28:26. В матче за бронзу токийской Олимпиады испанские гандболисты сегодня обыграли египтян со счетом 33:31.

Завтра в решающем поединке женских состязаний гандболистки Франции встретятся с действующими чемпионами Рио россиянками. В финале ОИ-2016 россиянки обыграли француженок со счетом 22:19, а в игре за бронзовые награды команда Норвегии была сильнее сборной Нидерландов - 36:26. На этот раз за 3-е место поспорят сборные Норвегии и Швеции.-0-

 
 
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Сегодня в финальном матче французы обыграли датчан с результатом 25:23. До этого французские гандболисты были лучшими в Пекине-2008 и Лондоне-2012.
 
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