Волейболисты Франции выиграли олимпийское золото

Источник материала: БелТА

7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты сборной Франции стали олимпийскими чемпионами, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке мужского турнира они взяли верх над россиянами 3:2. Французы выиграли два стартовых сета - 25:23 и 25:17, потом россияне сумели отыграться, победив в двух партиях с одинаковым счетом 25:21. В решающем сете французские волейболисты сумели вырвать победу - 15:12. В южноамериканском дерби за бронзовые медали аргентинские волейболисты также одолели в пятисетовом поединке бразильцев - 3:2. В финале Игр в Рио-де-Жанейро бразильская команда выиграла у итальянцев (3:0), а в матче за бронзу американцы переиграли россиян (3:2).

В состязаниях женских команд олимпийское золото разыграют волейболистки Бразилии и США, а за бронзовые награды поспорят сборные Сербии и Республики Корея. На прошлой Олимпиаде в Рио-2016 чемпионский титул завоевали китаянки, серебро досталось сербкам, бронза - американкам.-0-