Предпоследний олимпийский день: плюс еще две медали в копилку сборной Беларуси

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Предпоследний олимпийский день невероятный по накалу. Токио уже завтра передаст олимпийскую эстафету Парижу, поэтому спортивные страсти на аренах становятся сильнее. Справиться с эмоциями, сделать рывок вперед, обойти конкурентов и подняться на пьедестал победителей. Сегодня это нашим девушкам удалось. Плюс 2 медали в копилку нашей сборной.

На вторую ступень пьедестала поднялся белорусский квартет в гребле на байдарках и каноэ, вырвав серебро в очень серьезной конкуренции. С серебряной медалью нашу четверку девушек и тренеров команды по гребле на байдарках и каноэ поздравил Президент.

"Третью Олимпиаду подряд дружный экипаж сильных, талантливых, красивых девушек из Беларуси завоевывает медали. Это выдающееся достижение. Вы самоотверженно сражались на протяжении всей дистанции и доказали свое право быть на пьедестале. Поздравляю вас и ваших наставников с этим олимпийским успехом, который подарил всем белорусам незабываемые минуты радости", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент поздравил гимнастку Алину Горносько с бронзовой медалью

Затем в художественной гимнастике спустя девять лет наше место вновь на пьедестале - бронза у Алины Горносько, а ведь в этом виде спорта очень непросто попасть в тройку призеров. С бронзовой наградой Алину Горносько и весь тренерский состав команды также поздравил Президент Александр Лукашенко:

"В противостоянии с лидерами мировой художественной гимнастики ты проявила высочайший уровень мастерства, стойкость и волю к победе. Доказала, что только сильным и целеустремленным улыбается удача. Бронзовая медаль в личном многоборье - это знак качества отечественной гимнастической школы", - говорится в поздравлении.







В нашем репортаже с самых для нас эмоциональных точек олимпийского Токио будут не только победные кадры белорусов, но и эксклюзивное закулисье медальных церемоний Олимпийских игр. Где хранятся медали, в чем символизм букетов, которые дарят спортсменам и многое другое. Яркий материал прямо сейчас вашему вниманию. Рассказывает Ольга Макей.

Женская байдарка-четверка выиграла серебро на дистанции 500 м

Предпоследний олимпийский день для белорусов удачно начался, когда Минск еще спал. Наши девушки выходят на старт в 6 утра по белорусскому времени. Бронзовые медалистки Игр в Лондоне и Рио - Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Маргарита Махнева и Надежда Попок - все они максимально заряжены, чтобы превзойти результат прошлых Игр.

Как раз на этой гонке начинается мощный тропический ливень. Несмотря на это, первые 250 метров наша четверка проходит на первой позиции. Титулованные венгерки оказываются сильнее, но белоруски их далеко не отпускают.

А дальше уже был весь спектр эмоций. И радость, и слезы. В шутку девушки толкают своего тренера в воду. Прыгают и сами. Так что и Геннадий Галицкий на себе испробовал воды токийского залива.

Этот путь к серебру на Играх был непростым. В заезде байдарок-двоек девушки рассчитывали на медаль, но результат их разочаровал. На психологической атмосфере сказались и заезды одиночек, где Ольга Худенко, которая выходила на старт в качестве вице-чемпионки мира, не смогла ввязаться в медальные разборки.

Ольга Худенко, серебряный призер Олимпийских игр - 2020 по гребле на байдарках и каноэ:

После одиночки я зашла в раздевалку, мне хотелось провалиться сквозь землю. Вот девчонки, мои мотиваторы. Потому что я знала, я должна идти в последний бой. Рухнула мечта, но была еще одна мечта. Мы постоянно третьи. Это достижение для гребли.

Свои медали великолепная четверка вешает на тренера. Кстати, каждая по полкило. Но силы, вложенные в эти награды, куда весомее двух килограммов серебра.

Эти победные эмоции вместе с ними переживает вся страна. Трудно представить, что в эти минуты чувствуют олимпийцы. Но для белорусов - это большая гордость.

А что происходит за кулисами медальных церемоний, рассказывает Каору Миябе. Вот так все участники награждения обсуждают каждый шаг и движение: здесь все выверено до мелочей. А сами медали хранятся под замком.

Каору Миябе, менеджер церемоний награждения:

В этом сейфе хранятся медали. Откроем? Кстати, прикасаться к ним можно только в перчатках. Здесь изображена греческая богиня победы Ника. А с обратной стороны - это особый дизайн Токио 2020. Медаль из переработанных материалов. Мы используем серебро, золото и бронзу, но также присутствуют переработанные металлы. Все они из старых мобильных телефонов и техники.На арене обязательно флаги всех государств-участников. После медальных разборок специалисты подготавливают нужные знамена. В особых ящиках хранятся и букеты. Кстати, цветы со смыслом.

Каору Миябе, менеджер церемоний награждения:

В эти букеты мы вложили множество значений. Так что это совершенно особенные цветы, они не просто красивы, а символизируют восстановление после разрушительного цунами в 2011 году. Мы никогда не забываем об этом. После катастрофы родители, потерявшие своих детей, посадили подсолнухи. И мы используем эти подсолнухи для букетов в знак памяти и чтобы показать всем людям, что произошло. И сегодня благодаря гимнастке Алине Горносько белорусский флаг в 7 раз поднялся над пьедесталами Токио. Для нее это первые Игры, кстати, на следующий день после закрытия Олимпиады ей исполнится 20 лет.

Те, кто следит за художественной гимнастикой, называют это сенсацией. Ведь белоруска Горносько потеснила на пьедестале гегемонов последнего времени - сестер Авериных. За этот олимпийский цикл близняшки завоевали 27 наград чемпионатов мира. Но и белорусская художественная гимнастика в очередной раз подтвердила свой высокий статус.

В Токио завтра пройдет церемония закрытия Олимпийских игр

Ровно сутки остаются до завершения летних Олимпийских игр 2020. Завтра на церемонии закрытия Токио передаст эстафету Парижу. Кстати, на японскую столицу надвигается очередной шторм. Но он вряд ли помешает разыграть оставшиеся 13 комплектов наград. Мы же завтра будем болеть за наших в гимнастике и велотреке.





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