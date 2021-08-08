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В последний день Олимпийских игр будут разыграны 13 комплектов наград

08.08.2021 06:43 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. В японской столице сегодня завершаются XXXII летние Олимпийские игры. В последний день будет разыграно 13 комплектов наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Надежды белорусских болельщиков сегодня связаны с двумя видами олимпийской программы. В финале соревнований групповых упражнений выступят белорусские грации Анастасия Молоканова, Анна Гайдукевич, Анастасия Рыбакова, Арина Цицилина и Карина Ермоленко. На велотреке в дисциплине омниум примет участие опытнейшая велогонщица Татьяна Шаракова.

Без белорусских спортсменов чемпионы и призеры токийских Игр определятся в соревнованиях по легкой атлетике (мужской марафон), баскетболу, боксу, водному поло и гандболу.-0-

 
 
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Надежды белорусских болельщиков сегодня связаны с двумя видами олимпийской программы.
 
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