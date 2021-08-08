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Тяжелее было психологически - Ирина Курочкина о своей первой Олимпиаде

08.08.2021 10:59 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая в спортивной карьере Олимпиада далась тяжело психологически, сейчас больше всего хочется отдохнуть. Такими эмоциями поделилась сегодня с журналистам серебряная медалистка Игр в Токио Ирина Курочкина во время встречи белорусских борцов-олимпийцев в Национальном аэропорту Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

Ирина Курочкина стала серебряным призером Олимпиады в женской борьбе, в финальном поединке за чемпионский титул в весовой категории 57 кг она проиграла японке Рисако Каваи. "Мы рассчитывали на победу, боролись. Получилось выиграть серебряную медаль. Я счастлива. Будем стремиться к лучшему, - сказала спортсменка. - Сначала расстроилась, после борьбы. Но сейчас понимаю, что это достойная плата за нашу работу".

"Тяжелее было психологически. Это были мои первые Олимпийские игры", - добавила Ирина Курочкина. Она отметила, что отчасти помогла собраться своеобразная репетиция дома - Европейские игры.

Сейчас спортсменка больше всего хочет отдохнуть, увидеть родных и близких, пообщаться.

За девушку болели пять родных сестер и их большие семьи. "Плакали все. Вся семья за меня рада", - сказала она.

Белорусские борцы, призеры Олимпиады в Токио Ирина Курочкина, Магомедхабиб Кадимагомедов и Ванесса Колодинская прилетели в Минск. Команду встречали их близкие и многочисленные болельщики.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Тяжелее было психологически. Это были мои первые Олимпийские игры", - добавила Ирина Курочкина. Она отметила, что отчасти помогла собраться своеобразная репетиция...
 
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