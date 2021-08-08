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Курочкина, Кадимагомедов и Колодинская! Встречаем призеров Олимпиады в Токио в Беларуси - прямое включение

08.08.2021 10:59 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские борцы, призеры Олимпиады в Токио – Ирина Курочкина, Магомедхабиб Кадимагомедов и Ванесса Колодинская – прилетели в Беларусь. Как встречают белорусских спортсменов прямо с самолета в Национальном аэропорту – прямая трансляция. -0-

Курочкина, Кадимагомедов и Колодинская! Встречаем призеров Олимпиады в Токио в Беларуси - прямое включение

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские борцы, призеры Олимпиады в Токио – Ирина Курочкина, Магомедхабиб Кадимагомедов и Ванесса Колодинская – прилетели в Беларусь. Как встречают...
 
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