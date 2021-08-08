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Исполком МОК получил право исключать виды спорта из олимпийской программы

08.08.2021 12:19 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета получил право исключать виды спорта из олимпийской программы, сообщили БЕЛТА в Национальном олимпийском комитете.

Теперь для исключения вида спорта не требуется одобрения высшего руководящего органа - сессии МОК. Соответствующие изменения были внесены в Олимпийскую хартию сегодня в Токио на сессии МОК. Решение может быть принято, если соответствующая международная федерация, осуществляющая руководство видом спорта, не выполняет решения исполкома МОК или действия международной федерации могут запятнать репутацию олимпийского движения. В Токио МОК в очередной раз обратил внимание на положение дел в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), которая не следует требованиям МОК по реформированию IWF.

Испанский баскетболист По Газоль, польская велогонщица Мая Влощовская, итальянская пловчиха Федерика Пеллегрини и японский рапирист Юки Ота стали членами МОК. Ранее эти известные атлеты были избраны в комиссию атлетов МОК. Эмма Терхо вошла в исполком МОК в качестве нового председателя комиссии спортсменов. Кирсти Ковентри, занимавшая этот пост ранее, стала постоянным членом МОК.-0-

 
 
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Теперь для исключения вида спорта не требуется одобрения высшего руководящего органа - сессии МОК. Соответствующие изменения были внесены в Олимпийскую хартию...
 
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