Американские спортсмены обошли Китай в медальном зачете ОИ, Беларусь на 45-й позиции

Источник материала: БелТА

8 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. В последний день XXXII летних Олимпийских игр американские спортсмены вышли на первое место в медальном зачете, обойдя долго лидировавшую команду Китая, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня американцы завоевали пять медалей - три золота и два серебра. Всего в активе команды США 113 наград (39, 41, 33). На второй позиции в медальном зачете Китай - 88 (38, 32, 18), третье место у хозяев Игр атлетов Японии - 58 (27, 14, 17). На четвертой строке списка Великобритания - 65 (22, 21, 22), замкнули пятерку лидеров россияне - 71 (20, 28, 23).

Олимпийская сборная Беларуси с семью наградами заняла 45-е место в командном зачете. В медальной копилке белорусов золото Ивана Литвиновича в прыжках на батуте, серебряные медали завоевали борцы Ирина Курочкина и Магомедхабиб Кадимагомедов, а также экипаж байдарки-четверки - Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Маргарита Махнева и Надежда Попок. С олимпийской бронзой возвращаются домой Алина Горносько (художественная гимнастика), Ванесса Колодинская (женская борьба) и Максим Недосеков (легкая атлетика, прыжки в высоту).

Всего на олимпийский пьедестал в Токио поднимались представители 93 команд из 206 участвовавших в Играх. Было разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

В последний олимпийский день разыграно 13 комплектов медалей.

Велоспорт. Трек. Мужчины. Кейрин

1. Джейсон Кенни (Великобритания).

2. Мухаммад Азизулхасси бин Аванг (Малайзия).

3. Харри Лаврейсен (Нидерланды).

Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт

1. Келси Митчелл (Канада).

2. Елена Старикова (Украина).

3. Ли Вай Чже (Гонконг).

Велоспорт. Трек. Женщины. Омниум

1. Дженнифер Валенте (США).

2. Юми Кадзихара (Япония).

3. Кирстен Вилд (Нидерланды).

Легкая атлетика. Мужчины. Марафон

1. Элиуд Кипчоге (Кения).

2. Абди Нагейе (Нидерланды).

3. Башир Абди (Бельгия).

Художественная гимнастика. Групповое многоборье

1. Болгария.

2. Россия.

3. Италия.

Баскетбол. Женщины

1. США.

2. Япония.

3. Франция.

Волейбол. Женщины

1. США.

2. Бразилия.

3. Сербия.

Бокс. Женщины. До 60 кг

1. Келли Харрингтон (Ирландия).

2. Беатрис Феррейра (Бразилия).

3. Сисонди Судапорн (Таиланд), Мира Потконен (Финляндия).

Бокс. Женщины. До 75 кг

1. Лорен Прайс (Великобритания).

2. Ли Цянь (Китай).

3. Нушка Фонтейн (Нидерланды), Зенфира Магомедалиева (Россия).

Бокс. Мужчины. До 63 кг

1. Энди Крус (Куба).

2. Кейшон Дэвис (США).

3. Оганес Бачков (Армения), Гарри Гардсайд (Австралия).

Бокс. Мужчины. Свыше 91 кг

1. Баходир Джалолов (Узбекистан).

2. Ричард Торрес (США).

3. Фрейзер Кларк (Великобритания), Кашымбек Канкабаев (Казахстан).

Гандбол. Женщины

1. Франция.

2. Россия.

3. Норвегия.

Водное поло. Мужчины

1. Сербия.

2. Греция.

3. Венгрия.-0-