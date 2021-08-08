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Знаменосцем белорусской команды на церемонии закрытия Олимпиады будет пятиборец Илья Полозков
08.08.2021 12:19 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
8 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Знаменосцем белорусской команды на торжественной церемонии закрытия Игр XXXII Олимпиады в Токио выступит пятиборец Илья Полозков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.
Решение принято на собрании команды в Олимпийской деревне японской столицы.
Торжественная часть закрытия Игр пройдет 8 августа на Национальном стадионе Токио. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию из Японии.
На Играх XXXII Олимпиады белорусские атлеты завоевали семь медалей: одна золотая, три серебряные и три бронзовые награды.-0-
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Решение принято на собрании команды в Олимпийской деревне японской столицы.
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