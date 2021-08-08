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Знаменосцем белорусской команды на церемонии закрытия Олимпиады будет пятиборец Илья Полозков

08.08.2021 12:19 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Знаменосцем белорусской команды на торжественной церемонии закрытия Игр XXXII Олимпиады в Токио выступит пятиборец Илья Полозков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Решение принято на собрании команды в Олимпийской деревне японской столицы.

Торжественная часть закрытия Игр пройдет 8 августа на Национальном стадионе Токио. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию из Японии.

На Играх XXXII Олимпиады белорусские атлеты завоевали семь медалей: одна золотая, три серебряные и три бронзовые награды.-0-

 
 
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Решение принято на собрании команды в Олимпийской деревне японской столицы.
 
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