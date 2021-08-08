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ФОТОФАКТ: В Минске встретили белорусских борцов, призеров Олимпиады
08.08.2021 12:19 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские борцы, призеры Олимпиады в Токио
Фото Павла Орловского
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Белорусские борцы, призеры Олимпиады в Токио Ирина Курочкина, Магомедхабиб Кадимагомедов и Ванесса Колодинская прилетели в Минск. Команду встречали их близкие и...
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