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Ватерполисты Сербии выиграли последний олимпийский финал Игр в Токио

08.08.2021 12:19 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. В японской столице завершилась соревновательная программа XXXII летних Олимпийских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

Последнее, 339-е золото токийских Игр разыграно в мужском турнире по водному поло. Олимпийскими чемпионами стали ватерполисты Сербии, которые в упорном финальном поединке одолели команду Греции с результатом 13:10. Сербы повторили свой успех пятилетней давности в Рио-де-Жанейро. Обладателями бронзовых наград стали ватерполисты Венгрии, обыгравшие в матче за 3-е место команду Испании - 9:5. На Играх в Рио серебро было у хорватов, бронза - у итальянцев.

Накануне в соревнованиях женщин сборная США в третий раз подряд стала олимпийским чемпионом, разгромив в финале соперниц из Испании с результатом 14:5. Обладательницами олимпийской бронзы стали ватерполистки сборной Венгрии, которые в упорной борьбе обыграли россиянок со счетом 11:9. В Рио-де-Жанейро серебряными призерами были итальянки, бронзу взяли россиянки.-0-

 
 
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Последнее, 339-е золото токийских Игр разыграно в мужском турнире по водному поло. Олимпийскими чемпионами стали ватерполисты Сербии, которые в упорном финальном...
 
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