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На Олимпийских играх в Токио у белорусов 7 наград - в каких видах спорта преуспели наши спортсмены

08.08.2021 12:37 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Токио закрывает летние Олимпийские Игры. До торжественной церемонии - осталось несколько часов. Прямую трансляцию - смотрите на "Беларусь 1" и "Беларусь 5". Несмотря на протесты самих японцев, уже можно сказать, что Олимпиада состоялась и при самых жестких ограничениях, где главным словом как для спортсменов, так и для журналистов стало "нельзя".

  Белорусские атлеты в Токио завоевали 7 наград: 1 золото, 3 серебра и 3 бронзы.
 Наши яркие победы в репортаже Александра Хоровца. 


Быстрее, выше, сильнее… вместе. Дополненный слоган Олимпийских игр - 2020. Небывалые ограничения, трибуны без болельщиков, скандалы, победы, разочарования и новые мировые и олимпийские рекорды.  Последняя страница главного спортивного старта фактически дописана. 

Свой штрих в истории  токийской Олимпиады оставили и белорусские атлеты. Первую медаль и сразу высшей пробы в копилку принес гимнаст Иван Литвинович.

Иван Литвинович - олимпийский чемпион! Путь к победе

Затем белорусов радовал наш Максим Недосеков. Легкоатлет взлетел над планкой 2 метра 37 сантиметров и завоевал бронзу.

Еще на протяжении нескольких дней в медальной корзине белорусов было затишье. Пока на арену "Макухари Мессе" не вышли наши борцы-вольники. И тут началось. Миниатюрная Ирина Курочкина приносит стране третью награду - серебро Токио-2020.

Еще одно серебро из Токио везет в Беларусь и Магомедхабиб Кадимагомедов. Медальную копилку пополнила и Ванесса Колодинская. Не оставила шансов американке Джакарре Винчестер, одолев соперницу досрочно.

И тут уж точно поклонники гребли на байдарках и каноэ заждались медалей от белорусских атлетов. Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Попок под проливным дождем завоевали серебро в Токио на дистанции 500 м на байдарке-четверке. И превзошли свой результат  в Рио, откуда они привезли бронзу.

Заставили поволноваться белорусов и наши грации в художественной гимнастике. Подарок себе на день рождения и огромную радость для болельщиков принесла Алина Горносько. В индивидуальном многоборье воспитанница Марины Лобач завоевала бронзовую медаль

Церемония закрытия Олимпиады в 14:00 на "Беларусь 1" и "Беларусь 5"

Конечно, не у всех белорусских  атлетов получилось подняться на олимпийский пьедестал, многие остановились в шаге от медали. Но на главном спортивном старте - только самые сильные спортсмены. А церемония закрытия начнется сегодня в 14:00 на олимпийском стадионе в Токио. Организаторы обещают удивить зрителей даже при пустых трибунах. 



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Токио закрывает летние Олимпийские Игры. До торжественной церемонии - осталось несколько часов. Прямую трансляцию - смотрите на "Беларусь 1" и "Беларусь 5". Несмотря...
 
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