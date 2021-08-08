На Олимпийских играх в Токио у белорусов 7 наград - в каких видах спорта преуспели наши спортсмены

Источник материала: БT

Токио закрывает летние Олимпийские Игры. До торжественной церемонии - осталось несколько часов. Прямую трансляцию - смотрите на "Беларусь 1" и "Беларусь 5". Несмотря на протесты самих японцев, уже можно сказать, что Олимпиада состоялась и при самых жестких ограничениях, где главным словом как для спортсменов, так и для журналистов стало "нельзя".

Белорусские атлеты в Токио завоевали 7 наград: 1 золото, 3 серебра и 3 бронзы.

Наши яркие победы в репортаже Александра Хоровца.





Быстрее, выше, сильнее… вместе. Дополненный слоган Олимпийских игр - 2020. Небывалые ограничения, трибуны без болельщиков, скандалы, победы, разочарования и новые мировые и олимпийские рекорды. Последняя страница главного спортивного старта фактически дописана.

Свой штрих в истории токийской Олимпиады оставили и белорусские атлеты. Первую медаль и сразу высшей пробы в копилку принес гимнаст Иван Литвинович.



Затем белорусов радовал наш Максим Недосеков. Легкоатлет взлетел над планкой 2 метра 37 сантиметров и завоевал бронзу.



Еще на протяжении нескольких дней в медальной корзине белорусов было затишье. Пока на арену "Макухари Мессе" не вышли наши борцы-вольники. И тут началось. Миниатюрная Ирина Курочкина приносит стране третью награду - серебро Токио-2020.



Еще одно серебро из Токио везет в Беларусь и Магомедхабиб Кадимагомедов. Медальную копилку пополнила и Ванесса Колодинская. Не оставила шансов американке Джакарре Винчестер, одолев соперницу досрочно.



И тут уж точно поклонники гребли на байдарках и каноэ заждались медалей от белорусских атлетов. Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Попок под проливным дождем завоевали серебро в Токио на дистанции 500 м на байдарке-четверке. И превзошли свой результат в Рио, откуда они привезли бронзу.



Заставили поволноваться белорусов и наши грации в художественной гимнастике. Подарок себе на день рождения и огромную радость для болельщиков принесла Алина Горносько. В индивидуальном многоборье воспитанница Марины Лобач завоевала бронзовую медаль



Церемония закрытия Олимпиады в 14:00 на "Беларусь 1" и "Беларусь 5"



Конечно, не у всех белорусских атлетов получилось подняться на олимпийский пьедестал, многие остановились в шаге от медали. Но на главном спортивном старте - только самые сильные спортсмены. А церемония закрытия начнется сегодня в 14:00 на олимпийском стадионе в Токио. Организаторы обещают удивить зрителей даже при пустых трибунах.





