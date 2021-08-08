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В последний день Олимпийских игр белорусские спортсмены выступили в двух видах
08.08.2021 12:37 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Олимпийские игры в Токио подходят к завершению. Сегодня последний день. Белорусские спортсмены выступили в двух видах.
Художественная гимнастика. Беларусь - пятая в групповом упражнении
В соревнованиях по художественной гимнастике в групповых упражнениях наши грации Анна Гайдукевич, Анастасия Молоканова, Анастасия Рыбакова, Арина Цицилина и Карина Ермоленко поднялись на 5 место.
Велоспорт. Татьяна Шаракова - шестнадцатая в омниуме
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Олимпийские игры в Токио подходят к завершению. Сегодня последний день. Белорусские спортсмены выступили в двух видах. Художественная гимнастика....
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