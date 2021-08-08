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В последний день Олимпийских игр белорусские спортсмены выступили в двух видах

08.08.2021 12:37 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Олимпийские игры в Токио подходят к завершению. Сегодня последний  день. Белорусские спортсмены выступили в двух видах. 


Художественная гимнастика. Беларусь - пятая в групповом упражнении


В соревнованиях по художественной гимнастике в групповых упражнениях  наши грации Анна Гайдукевич, Анастасия Молоканова, Анастасия Рыбакова, Арина Цицилина и Карина Ермоленко  поднялись на 5 место.

Лидер сборной Арина Цицилина заявила о завершении карьеры. 


Велоспорт. Татьяна Шаракова - шестнадцатая в омниуме


Одной из последних представительниц олимпийской сборной Беларуси на старт вышла Татьяна Шаракова. В омниуме в велоспорте на треке белоруска показала 16 результат.




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Олимпийские игры в Токио подходят к завершению. Сегодня последний  день. Белорусские спортсмены выступили в двух видах.  Художественная гимнастика....
 
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