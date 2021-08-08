В последний день Олимпийских игр белорусские спортсмены выступили в двух видах

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Олимпийские игры в Токио подходят к завершению. Сегодня последний день. Белорусские спортсмены выступили в двух видах.





Художественная гимнастика. Беларусь - пятая в групповом упражнении





В соревнованиях по художественной гимнастике в групповых упражнениях наши грации Анна Гайдукевич, Анастасия Молоканова, Анастасия Рыбакова, Арина Цицилина и Карина Ермоленко поднялись на 5 место.



Лидер сборной Арина Цицилина заявила о завершении карьеры.





Велоспорт. Татьяна Шаракова - шестнадцатая в омниуме



Одной из последних представительниц олимпийской сборной Беларуси на старт вышла Татьяна Шаракова. В омниуме в велоспорте на треке белоруска показала 16 результат.





