Победителей марафона наградили на церемонии закрытия Игр в Токио

Источник материала: БелТА

8 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Согласно традиции призеров женского и мужского марафона наградили прямо во время церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

На сей раз свои награды получили не только призеры мужского старта, но и представительницы прекрасного пола.

В Токио золото на марафонской дистанции выиграла представительница Кении Перес Джепчирчир. Второе место заняла ее соотечественница Бриджит Косгей. Американка Молли Зайдель завершила старт с бронзой.

Медали им вручил президент МОК Томас Бах и руководство Международной федерации легкой атлетики.-0-