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Победителей марафона наградили на церемонии закрытия Игр в Токио
08.08.2021 15:47 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
8 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Согласно традиции призеров женского и мужского марафона наградили прямо во время церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.
На сей раз свои награды получили не только призеры мужского старта, но и представительницы прекрасного пола.
В Токио золото на марафонской дистанции выиграла представительница Кении Перес Джепчирчир. Второе место заняла ее соотечественница Бриджит Косгей. Американка Молли Зайдель завершила старт с бронзой.
Медали им вручил президент МОК Томас Бах и руководство Международной федерации легкой атлетики.-0-
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В Токио золото на марафонской дистанции выиграла представительница Кении Перес Джепчирчир. Второе место заняла ее соотечественница Бриджит Косгей. Американка...
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