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Победителей марафона наградили на церемонии закрытия Игр в Токио

08.08.2021 15:47 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Согласно традиции призеров женского и мужского марафона наградили прямо во время церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

На сей раз свои награды получили не только призеры мужского старта, но и представительницы прекрасного пола.

В Токио золото на марафонской дистанции выиграла представительница Кении Перес Джепчирчир. Второе место заняла ее соотечественница Бриджит Косгей. Американка Молли Зайдель завершила старт с бронзой.

Медали им вручил президент МОК Томас Бах и руководство Международной федерации легкой атлетики.-0-

 
 
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В Токио золото на марафонской дистанции выиграла представительница Кении Перес Джепчирчир. Второе место заняла ее соотечественница Бриджит Косгей. Американка...
 
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