Олимпийский флаг вручили мэру Парижа Анн Идальго

Источник материала: БелТА

8 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. На церемонии закрытия Игр в Токио состоялось вручение олимпийского знамени мэру Парижа Анн Идальго, передает корреспондент БЕЛТА.

Помимо представительницы столицы Франции, в церемонии приняли участие президент МОК Томас Бах и губернатор Токио Юрико Коикэ.

Мэр Парижа символически помахала знаменем с пятью кольцами восемь раз. После этого флаг Франции был поднят справа от национального символа страны, которая только что провела Олимпиаду, и прозвучала "Марсельеза" - гимн следующей страны-организатора.

Церемонию передачи флага иногда называют антверпенской, поскольку традиция берет начало на Олимпийских играх 1920 года в бельгийском Антверпене.-0-