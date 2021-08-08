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Олимпийский флаг вручили мэру Парижа Анн Идальго

08.08.2021 16:23 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. На церемонии закрытия Игр в Токио состоялось вручение олимпийского знамени мэру Парижа Анн Идальго, передает корреспондент БЕЛТА.

Помимо представительницы столицы Франции, в церемонии приняли участие президент МОК Томас Бах и губернатор Токио Юрико Коикэ.

Мэр Парижа символически помахала знаменем с пятью кольцами восемь раз. После этого флаг Франции был поднят справа от национального символа страны, которая только что провела Олимпиаду, и прозвучала "Марсельеза" - гимн следующей страны-организатора.

Церемонию передачи флага иногда называют антверпенской, поскольку традиция берет начало на Олимпийских играх 1920 года в бельгийском Антверпене.-0-

 
 
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Мэр Парижа символически помахала знаменем с пятью кольцами восемь раз. После этого флаг Франции был поднят справа от национального символа страны, которая только...
 
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