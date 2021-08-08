В Токио проходит церемония закрытия Олимпиады

Источник материала: БелТА

8 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. В Токио проходит церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр, в которых участвовали более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыграно 339 комплектов наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Еще за несколько часов до официального объявления Игр закрытыми президент МОК Томас Бах отметил, что Олимпиада получилась рекордной, ведь хотя бы одну награду по ее итогам выиграли представители 93 национальных олимпийских комитетов. Напомним, что среди них и белорусы, на счету которых 7 медалей различного достоинства.













Церемония стартовала в 14.00 по минскому времени на Новом национальном олимпийском стадионе, который был построен в 2019 году на месте предшественника, принимавшего Игры-1964. Ее предварил видеоролик с яркими кадрами прошедших соревнований.

Затем были представлены официальные гости церемонии - наследный принц Акисино и президент МОК Томас Бах.

Как и церемония открытия Игр, закрытие проходит без болельщиков. На трибунах присутствуют только представители Международного и национальных олимпийских комитетов, а также официальные лица, всего около 1 тыс. зрителей.

После салюта легендарные японские спортсмены появились на стадионе с флагом страны. Полотно с ними нес главный врач, курировавший здравоохранение на Играх. Это его подчиненные обеспечивали порядок на Олимпиаде в связи с пандемией. Кроме того, в число знаменосцев вошли девушка, которая в детстве лишилась ноги, но не пала духом, а стала известной моделью, и именитый брейкдансер.













Знаменосцем белорусской дружины стал пятиборец Илья Полозков.

После парада атлетов частицы огня составили олимпийские кольца в чаше стадиона и начался концерт.

Организаторы Олимпиады в Токио отказались от дорогих спецэффектов, сделав ставку на японский колорит. Представление получило название "Миры, которые мы разделяем". По замыслу режиссеров шоу, оно отражает олимпийский дух, выражает идею, что каждый из людей - целый мир. И все они последние 17 дней были связаны с помощью спорта, невзирая на разность культур и происхождения.-0-

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Фото Оксаны Манчук и НОК Беларуси - БЕЛТА