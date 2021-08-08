Глава МОК Томас Бах объявил Олимпийские игры в Токио закрытыми

Источник материала: БелТА

8 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Президент МОК Томас Бах выступил на церемонии закрытия Игр в Токио и объявил Олимпиаду официально закрытой, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в своем выступлении поблагодарил атлетов за яркие моменты во время состязаний, членов оргкомитета Игр и волонтеров. "Вы были быстрее, выше и сильнее благодаря тому, что мы все были вместе. В это непростое время вы объединили весь мир в надежде, что скоро все станет лучше. Спасибо, Токио, спасибо Япония", - сказал глава МОК, объявляя Игры закрытыми.

После этого в воздух взмыл фейерверк, а на сцене появились дети, зазвучала песня "Прогулка к звездам". После чего олимпийский огонь погас.

Здесь же, в Токио, с 24 августа по 5 сентября пройдут Паралимпийские игры, о чем напомнил видеоролик организаторов двух мультиспортивных форумов.-0-