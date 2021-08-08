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В Токио погас огонь Олимпиады
08.08.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Восхищения и огорчения, взлеты и падения, слезы радости и разочарования, блестящие победы и драматичные моменты. Главный спортивный праздник планеты завершился - в Токио погас огонь Олимпиады.
Флаг Олимпиады передали Парижу
Токио передает эстафету Парижу. Именно в столице Франции пройдут следующие летние Олимпийские игры уже через три года - в 2024-м. В честь этого в Париже военные самолеты совершили облет Эйфелевой башни. А небо над городом окрасилось в цвета флага Франции.
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Восхищения и огорчения, взлеты и падения, слезы радости и разочарования, блестящие победы и драматичные моменты. Главный спортивный праздник планеты завершился - в...
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