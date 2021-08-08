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В Токио погас огонь Олимпиады

08.08.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Восхищения и огорчения, взлеты и падения, слезы радости и разочарования, блестящие победы и драматичные моменты. Главный спортивный праздник планеты завершился - в Токио погас огонь Олимпиады. 

Церемония закрытия по традиции прошла на главной арене всех соревнований. Знаменосцем белорусской команды выступил пятиборец Илья Полозков. Шоу было скромным, но с неповторимым японским колоритом. После спуска олимпийского флага его торжественно пронесли перед центральной трибуной, на которой было ограниченное количество почетных гостей. Обычные зрители, как известно, попасть не смогли. 


Флаг Олимпиады передали Парижу


Токио передает эстафету Парижу. Именно в столице Франции пройдут следующие летние Олимпийские игры уже через три года - в 2024-м. В честь этого в Париже военные самолеты совершили облет Эйфелевой башни. А небо над городом окрасилось в цвета флага Франции. 


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Восхищения и огорчения, взлеты и падения, слезы радости и разочарования, блестящие победы и драматичные моменты. Главный спортивный праздник планеты завершился - в...
 
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