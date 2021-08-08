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Гимнастка Алина Горносько сделала свой олимпийский выбор

08.08.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня свой олимпийский выбор сделала бронзовый призер по художественной гимнастке Алина Горносько. Представительница одного из самых красивых видов спорта выбрала Минскую СДЮШОР № 4 БФСО "Динамо", в которой проходили ее первые тренировки. Туда отправятся 10 000 белорусских рублей от Президентского спортивного клуба.

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Сегодня свой олимпийский выбор сделала бронзовый призер по художественной гимнастке Алина Горносько. Представительница одного из самых красивых видов спорта...
 
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