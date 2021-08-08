Гимнастка Алина Горносько сделала свой олимпийский выбор

Источник материала: БT

Сегодня свой олимпийский выбор сделала бронзовый призер по художественной гимнастке Алина Горносько. Представительница одного из самых красивых видов спорта выбрала Минскую СДЮШОР № 4 БФСО "Динамо", в которой проходили ее первые тренировки. Туда отправятся 10 000 белорусских рублей от Президентского спортивного клуба.



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