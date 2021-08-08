|
Гимнастка Алина Горносько сделала свой олимпийский выбор
08.08.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Сегодня свой олимпийский выбор сделала бронзовый призер по художественной гимнастке Алина Горносько. Представительница одного из самых красивых видов спорта выбрала Минскую СДЮШОР № 4 БФСО "Динамо", в которой проходили ее первые тренировки. Туда отправятся 10 000 белорусских рублей от Президентского спортивного клуба.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня свой олимпийский выбор сделала бронзовый призер по художественной гимнастке Алина Горносько. Представительница одного из самых красивых видов спорта...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)