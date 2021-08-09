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ФОТОФАКТ: В Минске встретили экипаж байдарки-четверки. Спортсменки привезли серебро Олимпиады
09.08.2021 11:15 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске встретили
Фото Рамиля Насибулина
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В Минске встретили экипаж байдарки-четверки (Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Попок) , который выиграл серебро Олимпиады. Команду...
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