Арина Соболенко сохранила за собой третье место в рейтинге WTA

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на третьем месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

После финиша токийской Олимпиады в активе третьей ракетки планеты 8645 очков. Виктория Азаренко находится на 15-й позиции (3766), Александра Саснович занимает 90-е место (890), у Ольги Говорцовой 126-я позиция. На этой неделе Арина Соболенко выступит на турнире категории WTA-1000 в канадском Монреале с призовым фондом $2,5 млн.

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 9635 очков;

2. Наоми Осака (Япония) - 7146;

3. Арина Соболенко (Беларусь) - 6845;

4. София Кенин (США) - 5345;

5. Элина Свитолина (Украина) - 5125;

6. Каролина Плишкова (Чехия) - 4850;

7. Ига Свентек (Польша) - 4550;

8. Бьянка Андрееску (Канада) - 4431;

9. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4165;

10. Барбора Крейчикова (Чехия) - 4113.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Илья Ивашко находится на 65-й строке (1038 очков), у Егора Герасимова 78-е место (926).

Первая десятка рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) - 12 113 очков;

2. Даниил Медведев (Россия) - 10 220;

3. Рафаэль Надаль (Испания) - 8270;

4. Стефанос Циципас (Греция) - 8000;

5. Александр Зверев (Германия) - 7340;

6. Доминик Тим (Австрия) - 7095;

7. Андрей Рублев (Россия) - 6005;

8. Маттео Берреттини (Италия) - 5488;

9. Роджер Федерер (Швейцария) - 4215;

10. Денис Шаповалов (Канада) - 3625.-0-