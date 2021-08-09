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Кирилл Альшевский покинул брестский "Рух"

09.08.2021 20:19 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер брестского футбольного клуба "Рух" Кирилл Альшевский ушел в отставку. Контракт расторгнут по соглашению сторон, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кирилл Альшевский возглавил "Рух" в январе 2021 года, под его руководством команда провела 20 официальных матчей, одержав 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения. В турнирной таблице чемпионата Беларуси "Рух" занимает 3-е место, набрав 36 очков в 18 встречах. Впереди солигорский "Шахтер" (43 очка) и борисовский БАТЭ (40). В розыгрыше Кубка страны "Рух" не смог выйти в четвертьфинал, уступив в поединке 1/8 финала брестскому "Динамо" с результатом 0:2.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Кирилл Альшевский возглавил "Рух" в январе 2021 года, под его руководством команда провела 20 официальных матчей, одержав 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 3...
 
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