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Состоялось три поединка в рамках 1/8 финала игр на Кубок Беларуси по футболу

09.08.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Что касается футбольного Кубка Беларуси, то накануне состоялось три поединка в рамках 1/8 финала. Борисовский БАТЭ, благодаря голу Евгения Яблонского, на 94-й минуте вырывает победу у "Славии". 2:1 Торпедо-БелАЗ лишь по пенальти обыгрывает гомельский "Локомотив". Наконец, в брестском дерби "Динамо" сильнее "Руха", 2:0. Наставник проигравшей команды Кирилл Альшевский после поединка клуб покинул.


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Что касается футбольного Кубка Беларуси, то накануне состоялось три поединка в рамках 1/8 финала. Борисовский БАТЭ, благодаря голу Евгения Яблонского, на 94-й минуте...
 
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